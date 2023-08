CorSport - Rinnovo Kvaratskhelia, l'agente attende incontro con ADL: c'è distanza sulle richieste economiche

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia resterà a Napoli per altri giorni in attesa di incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo c'è un adeguamento, con tanto di prolungamento contrattuale, da discutere. Per il quotidiano, c'è ancora distanza tra quanto vorrebbe offrire De Laurentiis e ciò che chiede chi rappresenta Kvara.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le ultime

