Rinnovo Kvaratskhelia: l'agente si aspetta un'offerta che si avvicina a quella di Osimhen

Calciomercato Napoli - Napoli che ha chiuso diversi rinnovi in questi ultimi mesi e ora deve iniziare a pensare a quello di Khvicha Kvaratskhelia, perché è vero che il talento georgiano è in scadenza nel 2027 ma il suo ingaggio non è da top.

Aggiornamenti da Il Mattino riguardo la situazione contrattuale di Kvaratskhelia che presto può iniziare ad entrare nel vivo della trattativa con il Napoli riguardo il rinnovo:

Non siamo ancora al dentro o fuori, intendiamoci, ma è chiaro che s'impone un incontro per blindare la stella del Napoli che al momento ha un ingaggio di 1,3 milioni a stagione all'ombra del Vesuvio. «Non stiamo discutendo del rinnovo del contratto ha chiarito proprio ieri il suo manager non ci sono discussioni serie in questa fase con il club».

Le parti hanno avuto dei primi approcci a dicembre scorso, ma si è trattato appunto di sondaggi esplorativi. Gli stessi che c'erano stati quest'estate nel ritiro di Dimaro quando Jugeli era salito in Trentino per parlare con il presidente e l'intero stato maggiore azzurro. È chiaro che il patron del Napoli, per blindare la stella georgiana, dovrà proporgli un forte ritocco del suo ingaggio. Soprattutto dopo avere fatto lo stesso con Osimhen, sebbene per il nigeriano il patron fosse stato quasi "costretto" per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

Certo è che i 10 milioni a stagione riconosciuti a Victor (che andrà comunque via a fine campionato) sono un paragone forte ed avranno un peso specifico nella trattativa con Kvara. Facile immaginare che l'agente di Khvicha si aspetti un'offerta che almeno si avvicini a quella di Osimhen. Staremo a vedere.