Rinnovo Kvaratskhelia: l'agente è a Napoli, incontro in vista con ADL. C'è il nodo ingaggio

Calciomercato Napoli - Incontro in vista tra l'agente di Khvicha Kvaratskhelia ed Aurelio De Laurentiis scrive questa mattina il Corriere dello Sport. In agenda c'è la questione legata al rinnovo contrattuale del numero 77 azzurro:

"Oggi, nel frattempo, De Laurentiis sarà a Napoli dopo un periodo di vacanza: in città, invece, è già arrivato Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Incontro per il rinnovo in vista. Ieri, dicevamo, è stato segnalato a Napoli anche Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, pronto a entrare nel vivo della trattativa di rinnovo con De Laurentiis. Il nodo è il ritocco dell’ingaggio attuale: 1,4 milioni a stagione fino al 2027".