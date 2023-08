Rinnovo Kvaratskhelia: in arrivo l'agente in città, richieste folli per l'ingaggio e clausola troppo bassa

Napoli - Il Napoli sta trattando i rinnovi di contratto e presto potrebbero arrivare delle novità importanti che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono intenzionati a restare in azzurro ma a determinate condizioni.

Rinnovo Kvaratskhelia

Rinnovo Kvaratskhelia: le richieste al Napoli

Secondo Il Mattino non sarà facile trovare un accordo tra il Napoli e Kvaratskhelia in vista delle prossime settimane. Perché Mamuka Jugeli, manager di Kvaratskhelia, è in arrivo in città per trattare il rinnovo di contratto del georgiano che chiede almeno 6 milioni di ingaggio e che vuole inserire una clausola liberatoria che punta a non voler superare i 90 milioni di euro. Come per Osimhen, sarà stesso De Laurentiis a discutere in prima persona dell'affare.