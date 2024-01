Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli prova a blindarlo: nuovo incontro con l'agente

Calciomercato Napoli - Napoli a lavoro per i rinnovi di contratto dopo aver piazzato diversi colpi in entrata e uscita nella sessione di mercato invernale di gennaio, ora testa ai rinnovi e c'è anche quello di Kvaratskhelia da trattare.

Aggiornamenti da Il Mattino sul possibile rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli:

Dopo Politano si proverà a fare altrettanto anche con Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha un contratto fino al 2027 che De Laurentiis proverà a prolungare ancora per blindarlo ulteriormente in azzurro. Finora ci sono stati timidi sondaggi che però non hanno portato ancora a dama. In agenda, insomma, è previsto un nuovo incontro con l'agente di Kvara.