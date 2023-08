Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli:

"E appena si chiuderà il mercato, il Napoli con l’agente georgiano Mamuka Jugeli discuterà del prolungamento del contratto di Kvara. Già il presidente De Laurentiis con il procuratore ne ha discusso in primavera, così come un incontro c’è stato anche a Dimaro. Nessun problema ma le parti si sono date appuntamento in settembre, a bocce ferme per così dire".