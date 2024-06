Rinnovo Kvaratskhelia, due incontri a Milano tra Jugeli e Manna! Spuntano le proposte di PSG e Barça

Calciomercato Napoli- L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli guidata da Antonio Conte:

Calciomercato Napoli, ultime rinnovo Kvaratskhelia

"Il primo passo di Conte è rigenerare le risorse interne blindandole. Nel weekend scorso il direttore sportivo Manna ha incontrato a Milano due volte Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Il Napoli non vuole cederlo, è pronto a rinnovargli il contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 130 e i 150 milioni di euro respingendo le proposte di Paris Saint Germain e Barcellona. La macchina diplomatica per risolvere il caso Di Lorenzo ha mosso i primi passi ma il cammino è lungo. Conte vuole mandar via i malumori, lavora per un Napoli identitario, che abbia anima ed entusiasmo, come del resto è accaduto in tutte le sue squadre".