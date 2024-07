Rinnovo Kvaratskhelia, CdS svela le cifre reali della proposta di ADL nell'incontro in Germania

Quale sarà il futuro di Kvaratskhelia? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela le cifre reali della proposta recapitata a Khvicha ed il suo agente da parte di De Laurentiis e Manna qualche giorno fa a Dusseldorf. Un'offerta non di poco conto che lo porterebbe ad essere il più pagato della rosa qualora si concretizzasse la cessione di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Kvara può diventare il giocatore più pagato della rosa del Napoli in caso di un eventuale addio di Osimhen. Il club per blindarlo punta al prolungamento fino al 2029 con stipendio a salire da 5 milioni con i bonus che negli anni arriverebbe oltre i 7 e con eventuale clausola rescissoria da inserire come richiesto dal suo entourage.

Questa l’offerta che De Laurentiis gli ha presentato qualche giorno fa a Dusseldorf insieme al ds Manna. Una proposta allettante per rinnovargli stima e fiducia dopo le prime due stagioni ad altissimo livello".