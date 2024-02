Rinnovo Kvaratskhelia, ADL ora ha fretta e incalza gli agenti: vuole blindare il suo gioiello, fissata la data per l'incontro

Napoli - Il Napoli è pronto a pensare al prossimo progetto che inizierà dall'estate prossima per provare a riportare armonia e vittorie in tutto l'ambiente azzurro. Ora De Laurentiis vuole tornare a vincere e per farlo deve affidarsi ai migliori come Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli

In questi ultimi mesi è venuto fuori un vero caso Kvaratskhelia a Napoli riguardo il contratto del giocatore che non percepisce uno stipendio da big come in realtà si conferma di essere sul campo già dalla scorsa stagione, quella dove è stato decisivo per lo scudetto. Si è parlato tanto del suo addio, ma ora ci sono novità sul prolungamento.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Ci sono delle nuove notizie in merito a quello che sarà il futuro di Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli. L'esterno georgiano tra qualche giorno spegnerà 22 candeline ed è in scadenza nel 2027 con il Napoli che ora pensa di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. Perché il giocatore si trova in una situazione di bilico visto che a Napoli percepisce uno stipendio a 1,5 milioni a stagione e le grandi squadre potrebbero farsi sotto per alzare di tanto l'offerta nei suoi confronti.

Dopo quelli che sono sembra dei problemi iniziali, ora, come rivela Il Mattino, c'è De Laurentiis che incalza gli agenti di Kvaratskhelia e ora ha fretta di firmare il rinnovo col Napoli. Il presidente del club azzurro vuole brindare il suoi gioiello, probabilmente uno dei fiori all'occhiello della sua gestione quasi ventennale. C'è anche la possibile data per trovare l'accordo. Perché le parti si siederanno attorno a un tavolo a fine aprile come spiega Il Mattino, lo faranno proprio per discutere del nuovo rinnovo. Perché Kvara sarà al centro del progetto Napoli.