Colpo di scena Kvaratskhelia, CorSport: richiesta monstre per rinnovare, le cifre

Calciomercato Napoli - Il prolungamento contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia rischia di diventare un giallo. Verso la fine della scorsa stagione si era parlato di un accordo praticamente chiuso tra il Napoli ed l'entourage del ragazzo sulla base di un raddoppio dell'ingaggio attuale. Nello specifico, si è letto di uno stipendio da 2.5 milioni netti più bonus per Kvara. Questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come in realtà non solo non ci sia un accordo ufficiale, ma l'entourage di Kvara avrebbe formulato una richiesta ben più alta delle cifre circolate finora.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il prolungamento contrattuale di Kvaratskhelia: