Rinnovo Kvara-Napoli: a fine stagione la firma, stipendio raddoppiato

Il Napoli è pronto a blindare subito Kvaratskhelia prolungando di un altro anno il suo contratto e subito andando a premiare il giocatore georgiano con un aumento dello stipendio. Perché arrivano novità importanti sul rinnovo di Kvara col Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: le ultime

Napoli - L'attuale contratto di Kvaratskhelia col Napoli è in scadenza 2027 e sarà esteso fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio. Perché lo stipendio attuale di Kvara è di 1,2 milioni netti a stagione, che sarà raddoppiatto fino a 2,5 (il tetto massimo imposto dalla società secondo i nuovi parametri). Appuntamento a fine stagione con le parti che restano in contatto, perché non c'è nessuna volontà da parte del Napoli di vendere già il talento georgiano che a Napoli si trova benissimo e si sta esaltando.