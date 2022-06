Rinnovo Koulibaly, Il Mattino: De Laurentiis è sereno per un motivo

Calciomercato Napoli. Koulibaly resta a Napoli, il futuro del senegalese tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale è in scadenza nel 2023 ma ancora non è stato trovato l'accordo tra De Laurentiis ed il suo agente per il rinnovo, con il Barcellona sempre in pressing per acquistarlo.

Rinnovo Koulibaly Napoli

Rinnovo Koulibaly Napoli, posizione De Laurentiis

Del rinnovo di Koulibaly con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha riportato le ultime in merito alla trattativa con De Laurentiis: