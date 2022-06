Rinnovo Koulibaly, durante i ritiri ADL può proporgli un'offerta importante: i dettagli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito all'arrivo in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia e il possibile addio di Koulibaly:

"Kvaratskhelia la settimana prossima sarà in Italia, giovedì per il raduno e venerdì partirà con il Napoli per Dimaro, in cui arriveranno poi qualche giorno dopo alcuni big impegnati in Nazionale fino alla metà di giugno (probabilmente anche Koulibaly). Proprio l’agente di KK è a Londra: il Chelsea lo monitora nel mercato internazionale dei difensori. I Blues hanno perso Rudiger, trasferitosi al Real Madrid a parametro zero, e individuano in De Ligt o Koundè la priorità, Koulibaly è una possibile alternativa meno costosa. Il Napoli, però, vuole trattenerlo e durante i ritiri potrebbe presentargli una proposta importante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023".