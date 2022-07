Rinnovo Koulibaly, De Laurentiis offre una via di fuga: senegalese in "pausa da riflessione"

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese.

Una situazione intricata quella di Koulibaly, che potrebbe risolversi nell'incontro che avverrà settimana prossima con De Laurentiis per discutere del rinnovo. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Koulibaly ha gelato il Napoli, non ha detto sì all'offerta di rinnovo che è sul tavolo, una proposta da più o meno 6 milioni tutto compreso fino al 2027. Ha preso una pausa di riflessione, punta a mettersi in gioco in un campionato diverso da quello italiano.

Il faccia a faccia con De Laurentiis qui tra le montagne della Val di Sole non sarà banale. Dovrebbe avvenire martedì. Il patron è convinto che i calciatori possano fare a meno di agenti e intermediari per fare delle scelte fondamentali come decidere se restare o andare via. Ed è quello che il patron vuole sentire. Ma il Napoli offre a Koulibaly una via di fuga: può anche non accettare il rinnovo e andare a scadenza.