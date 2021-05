Rinnovo Insigne, no ad inizio nuova stagione col contratto in scadenza: si guarda intorno, in Premier sono pazzi di lui

Napoli Calcio - Da un lato i nomi nuovi, dall'altra quelli «vecchi», ovvero dei giocatori che dovranno definire il proprio futuro a Napoli. Su tutti c'è Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scadrà a giungo 2022 e qualora non dovesse trovare un accordo in tempi brevi, quest'estate potrebbe lasciare Napoli.

Come riporta Il Mattino:

"Al momento, infatti, nessun contatto in corso tra il club azzurro e l'agente di Insigne, il napoletano Vincenzo Pisacane. Di sicuro non c'è l'intenzione di iniziare una stagione con il contratto in scadenza e quindi Insigne potrebbe anche iniziare a guardasi attorno. Non mancano gli estimatori per il capitano azzurro che infatti ha non pochi estimatori tra Italia ed estero. In Premier League, infatti, almeno un paio di club sarebbero pronti ad affondare per Insigne, ma al momento è tutto in stand by, in attesa che si sieda attorno al tavolo con il Napoli per definire il proprio futuro".