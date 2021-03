Rinnovo Insigne, Gazzetta: se ne riparlerà a Dimaro, le posizioni di ADL e Lorenzo sulla questione

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Insigne e De Laurentiis: "Se ne riparlerà in estate, magari a Dimaro, dove il Napoli trascorrerà la prima parte del ritiro precampionato. L’intenzione delle parti è quella di evitare che venga fuori un caso, che possa scuotere l’ambiente napoletano. Da una parte ci sarà Aurelio De Laurentiis, con le idee ben chiare sulla necessità di dover abbattere i costi e, dunque, gli stipendi dei giocatori che influiscono del 70 per cento sui conti del club. Dall’altra, invece, ci sarà Lorenzo Insigne, con le sue richieste e con la consapevolezza che quello che potrebbe firmare col Napoli sarà l’ultimo contratto vero della sua carriera di calciatore. La questione è in questi termini".