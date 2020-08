Rinnovo Hysaj, Il Mattino: a breve l'agente sarà a Castel di Sangro, se non arriva la firma verrà ceduto

Ultime calciomercato Napoli. In questi giorni si deciderà il futuro di Elseid Hysaj: il terzino albanese, tenuto in grande considerazione da Gattuso perchè capace di giocare su entrambe le fasce, ha il contratto in scadenza nel 2021. Per questo motivo il suo agente, Mario Giuffredi, a breve raggiungerà il ritiro del Napoli per fare il punto della situazione: come riportato da Il Mattino, l'obiettivo è trovare l'accordo per il rinnovo ma qualora non dovesse esserci, le parti lavoreranno insieme per la cessione.