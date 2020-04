Calciomercato Napoli - Gattuso si è preso il Napoli. Tutto, in ogni sua componente, da De Laurentiis ai tifosi passando per la squadra come racconta Cronache di Napoli:

"Col gruppo il feeling è saldo. Con De Laurentiis il rapporto si è rinsaldato strada facendo. Anche oggi che il calcio è fermo, tecnico e presidente si sentono praticamente ogni giorno. Come anticipato da Cronache già a gennaio, il rinnovo è ormai deciso, manca solo la firma, che arriverà appena la crisi sarà finita"