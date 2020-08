Rinnovo Gattuso, Cdm: si prende tempo, le clausole non convincono il tecnico. Se ne riparlerà con Mendes

Ultime calcio Napoli - Villa Bismarck a Capri è casa De Laurentiis, in quest’angolo dal panorama fantastico è stato accolto Gattuso per una giornata trascorsa all’insegna dei rapporti cordiali con una lunga chiacchierata che ha coinvolto anche il figlio e vicepresidente Edoardo assieme al direttore sportivo Giuntoli.

Gattuso

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Con la sconfitta di Barcellona la stagione è finita ma un’altra è già alle porte, al momento l’inizio del prossimo campionato è previsto per il 19 settembre. Prima ci sarà il ritiro di Castel di Sangro, il Napoli si radunerà il 23 a Castel Volturno per sottoporsi ai tamponi. Il giorno successivo, lunedì 24, probabilmente la partenza per l’Abruzzo, dove si resterà almeno per due settimane. Gattuso è rimasto anche a cena con il presidente De Laurentiis ma entrambe le parti hanno convenuto sull’idea di non approfondire la questione del rinnovo del contratto. Ringhio ha un altro anno di contratto con il Napoli e per il momento è sufficiente per entrambe le parti, magari in futuro si potrebbe discutere di prolungarlo coinvolgendo anche il procuratore Jorge Mendes. Nei mesi scorsi si è parlato di una bozza d’intesa fino al 2023 ma le clausole non piacciono a Gattuso che vuole sentirsi libero, senza i condizionamenti delle penali che anche in passato hanno riguardato gli allenatori azzurri, basta ricordare il travagliato passaggio di Sarri al Chelsea".