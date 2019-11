Rinnovo Fabian Ruiz-Napoli, Tuttosport: nuovo incontro tra le parti. C'è distanza ragionevole, ADL intenzionato ad inserire clausola da 180 milioni

Ultime Calcio Napoli - Continuiano senza sosta le trattative tra il Napoli e l'entourage di Fabian Ruiz per arrivare ad un nuovo accordo contrattuale. In questo momento, come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe una ragionevole distanza tra le parti per quanto riguarda le cifre dell'ingaggio da sottoporre allo spagnolo fino al 2025. De Laurentiis non vuole mollare la presa e sarebbe disposto ad inserire una clausola da 180 milioni per blindare definitivamente il centrocampista andato a segno con la sua nazionale nel match contro la Romania.