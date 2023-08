Rinnovo Raspadori-Napoli, Gazzetta: nessuna trattativa. Il club ha solo reso effettivo l’accordo della scorsa estate

Calciomercato Napoli - Ieri il Napoli ha ufficializzato il nuovo contratto di Giacomo Raspadori che scadrà nel 2028. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato un dettaglio importante su questo accordo tra l'ex punta del Sassuolo ed il presidente Aurelio de Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Giacomo Raspadori ha prolungato il suo accordo fino al 2028: non c’è stata una trattativa vera e propria, semplicemente è stato reso effettivo l’accordo che De Laurentiis e giocatore avevano preso già la scorsa estate, quando l’attaccante fu prelevato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto. Così, finito l’anno di prestito, ecco che Jack si lega ufficialmente al Napoli in via definitiva per altre cinque stagioni. Del resto, in Italia il limite massimo previsto dal regolamento è di cinque anni. In questo caso c’è il “più uno”, figlio del prestito della prima stagione".