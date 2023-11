Rinnovo contratto Osimhen, CorSport: verrà il tempo in cui ADL e Calenda si siederanno ad un tavolo per la dodicesima volta

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Victor Osimhen:

"Verrà un tempo in cui sarà necessario far sedere al tavolo (per la dodicesima volta?) De Laurentiis e il manager di Osimhen, provare ad oltranza a trovare un accordo, rinnovare o anche no, lasciando che quest’universo vago e ricco faccia la propria offerta, ma adesso è il momento del calcio, d’una stagione che sta per esprimere la verità, (quasi) tutta la verità e che, al di là della sosta, riempirà nottate piene di fascino: l’Atalanta, subito; e poi un salto a Madrid, al “Santiago Bernabeu”, nella culla del football, prima di accomodarsi di nuovo in campionato, tra Inter e Juventus".