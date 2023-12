Rinnovo contratto Osimhen, CorSport: magari in queste ore ADL potrebbe incontrare Calenda

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul tema rinnovo di contratto del centravanti Victor Osimhen:

"Ufficialmente archiviata in una sera di dicembre, con partite di importanza capitale alle porte e una condizione ottimale da ritrovare in vista del nuovo anno, che per Osi comincerà in Costa d’Avorio, dove il 14 gennaio esordirà in Nigeria-Guinea Equatoriale, prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Prima, magari, in queste ore, un incontro con De Laurentiis, visto che ieri al Maradona c’era il suo manager, Calenda".