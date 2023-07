Rinnovi Zielinski e Lozano, troppi 'no': nessuno dei due pensa di firmare a ribasso, vanno ceduti

Il calciomercato del Napoli si basa molto su quelle che saranno le uscite. La squadra sa di essere forte e andrà perfezionata, intanto, ci sono novità importanti che riguardano il futuro di Zielinski e Lozano.

Calciomercato Napoli: futuro Zielinski e Lozano, le ultime

Napoli - Pare che ci siano due nodi da sciogliere per il Napoli per quanto riguarda il mercato. Ci sono due casi pronti ad esplodere, visti i troppi 'no' che sono arrivati con le offerte al ribasso del Napoli che ha proposto di rinnovare così a Zielinski e Lozano, i due giocatori in scadenza di contratto con un ingaggio da 4,5 milioni. Troppi per la società Campione d'Italia che ha un'altra filosofia, ora si parla di due giocatori che vanno ceduti.