Rinnovi Lobotka e Rrahmani, ecco quando potrebbero arrivare le firme

Notizie Napoli calcio - La squadra di Spalletti continua a volare in campionato ed è pronta a rituffarsi anche in Champions League nel doppio confronto degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte.

Napoli, rinnovo Lobotka e Rrahmani: i dettagli

Intanto la dirigenza napoletana è al lavoro anche per il futuro, valutando i vari rinnovi da trattare. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, i due in prima fila per prolungare il contratto sono Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani.

Per il quotidiano l'accordo è ormai cosa fatta, secondo quelli che sono i nuovi standard del club azzurro, ovvero al di sotto dei 2,5 milioni di euro. Per gli annunci bisognerà però aspettare ancora: De Laurentiis non vuole distrazioni visto l'ottimo momento della squadra e tutto sarà rimandato a quando il traguardo sarà stato superato.