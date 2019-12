Rimonta Napoli, Tuttosport: il piano di Gattuso, nella sosta natalizia carichi di lavoro più pesanti per recuperare

Ultime notizie calcio Napoli - In questo momento Gattuso ha altro a cui pensare rispetto al Barcellona. L'allenatore del Napoli è concentrato sul Sassuolo e soprattutto su come riprendere il cammino in campionato visto che il Napoli ormai non vince da troppe partite. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come nei piani di Ringhio ci sia la volontà di sfruttare la sosta per mettere benzina nelle gambe della squadra.

RIMONTA NAPOLI: GATTUSO PUNTA SULLA SOSTA