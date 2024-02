Rimonta Champions Napoli, Repubblica: ecco perché può esserci fiducia adesso

Rimonta Champions per il Napoli: l’obiettivo è possibile secondo La Repubblica oggi in edicola. E non solo per la matematica che - grazie ai 7 punti nelle ultime tre partite - vede una distanza di soli 4 punti dall’Atalanta.

Rimonta Champions Napoli, riecco Kvara-Osimhen

La fiducia può subentrare - si legge - soprattutto vedendo questo super Kvaratskhelia rivisto contro il Verona e il rientro a breve di Osimhen realizzando così il tandem offensivo che lo scorso anno ha portato allo scudetto. 6 gol e 3 assist, coppe escluse, per il georgiano al netto di alcuni errori pesanti che restano ancora davanti agli occhi dei tifosi. Il nigeriano è virtualmente già lontano dal Napoli ma senz'altro farà il possibile per onorare al meglio gli ultimi mesi partenopei. Possibile gran finale, quindi, grazie ai 'gemelli' del goal.