Rimonta Champions, Calzona ci crede: serviranno 10 vittorie in 11 partite

Napoli - Arrivano le ultime notizie su quella che può essere una storica rimonta Champions del Napoli sul quarto posto occupato dal Bologna, o anche sul quinti se la classifica Ranking Uefa premierà l'Italia a fine stagione con 5 club in Champions. Intanto, da Tuttosport arriva l'analisi di ciò che dovrà fare la squadra allenata da Calzona:

Un divario che sembra insormontabile, ma che non intimorisce Calzona e i suoi ragazzi. Dalla Roma quinta, se quel piazzamento sarà sufficiente per la Champions, i punti si sono ridotti a quattro. La media Champions degli ultimi sei anni si attesta a 73 punti per il quarto posto, 70 per il quinto. Quindi, il Napoli dovrebbe realizzare 10 vittorie e 1 sconfitta nelle prossime 11 partite per garantirsi il quarto posto, oppure 9 vittorie e 2 sconfitte per sperare nel quinto posto.