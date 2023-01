CorrSera - Politano dal dischetto contro il parere di Spalletti: aveva indicato altri due tiratori

Il Napoli vince con la Sampdoria ma con un po' di fatica chiude la partita. Nei primi minuti è stato anche sbagliato un calcio di rigore da Politano che ha tirato nonostante non fosse il rigorista designato da Spalletti.

Rigoristi Napoli: la decisione di Spalletti

Napoli - Sono cambiati tanti rigoristi in casa Napoli in questa stagione, molti hanno segnato e altri hanno commesso errori dagli 11 metri. Con la Sampdoria ancora un'errore ma per l'allenatore non era stato il calciatore designato. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera:

La Samp resta in dieci ma l’affare-vittoria per il Napoli rischia di diventare complicato. In avvio aveva sbagliato un rigore (Anguissa fermato in area da Murru). Politano, dal dischetto, contro il parere di Spalletti che aveva chiesto che fossero Elmas o Kvara a tirarlo, si fa intercettare il tiro da Audero. Ne servirà un altro di penalty quasi allo scadere per respirare, finalmente. Sentirsi di nuovo come prima della sosta Mondiale e accantonare il brutto ricordo della sconfitta contro l’Inter.