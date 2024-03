Chi sono i rigoristi del Barcellona? Mundo Deportivo svela la lista che ha in mente Xavi per il Napoli

Chi sono i rigoristi del Barcellona? C'è la possibilità che stasera il match tra blaugrana e Napoli possa andare ai tiri dagli undici metri. Mundo Deportivo svela i nomi dei rigoristi che avrebbe in mente l'allenatore Xavi.

Ecco cosa si legge su Mundo Deportivo in merito alla lista dei rigoristi che avrebbe in mente Xavi stasera contro il Napoli:

"In assenza di Lewandowski , Gündogan è il primo della lista a tirare rigori nel Barça di Xavi. Se stasera si dovesse andare ai rigori, Lewandowski e Gündogan sono a posto. Joao Félix , se sarà in campo, potrà essere il terzo uomo. In carriera ne ha sbagliato solo uno (con l’Atlético) anche se è vero che ha preso pochi rigori in partite ufficiali, in totale 7. Certo, in Champions League è 3 su 3, con successo totale. Raphinha ha praticamente le stesse statistiche positive di Joao Félix, 7 gol su 8 rigori. Il quinto uomo sarà uno tra Cancelo, Koundé, Christensen, Fermín o Lamine Yamal".