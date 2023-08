Rigore Juve-Bologna, Gazzetta - Rocchi fermerà Di Bello per la svista Iling-Ndoye

Ultime notizie Serie A - Protesta il Bologna, che pareggia in casa della Juventus ma recrimina per un rigore ed espulsione che avrebbe cambiato le sorti del match. Era infatti il 71’ e la squadra di Thiago Motta stava vincendo 1-0 grazie al gol realizzato nel primo tempo da Ferguson. Il tiro dal dischetto avrebbe potuto mandare il Bologna sul 2-0 e, potenzialmente, chiudere la partita. Con un uomo in più, per il resto del match.

A fine partita gli emiliani sono furibondi, per il rigore negato dall’arbitro Di Bello che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – "sarà fermato dal designatore Gianluca Rocchi, per la svista sul contatto Iling Jr-Ndoye".

A fine gara, è arrivato lo sfogo dell'AD del Bologna, Claudio Fenucci:

"Faccio questo lavoro da 25 anni e non vengo spesso a parlare di arbitri in televisione. Stavolta sono qui per fare i complimenti alla mia squadra per la grande partita: la vittoria ci è stata tolta da un errore arbitrale clamoroso. Per il rispetto dei nostri tifosi e per proteggere il lavoro del nostro allenatore e della squadra non si può non sottolineare un episodio allucinante come questo

Mi dispiace per i giocatori, per Thiago Motta e per i tifosi. È impensabile che un intervento simile non sia sanzionato con rigore ed espulsione. Nell’era della tecnologia è una situazione insopportabile, è follia non intervenire su episodi come questi".