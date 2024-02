Riforma Serie A, la scelta del Napoli sulla riduzione delle squadre

Ultime notizie Serie A - La Serie A vuole rimanere a 20 squadre e ha preparato un “documento di indirizzo”, inviato al Governo, per riformare il calcio italiano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La giornata di ieri in via Rosellini è ha rappresentato uno snodo importante:

"Una maggioranza netta (16 società contro 4) ha detto di no alla riduzione del massimo campionato a 18 formazioni. Sconfitte la Juventus, l’Inter, il Milan e la Roma, che la scorsa settimana erano andate dal presidente della Figc Gravina per manifestargli il loro appoggio nella strada verso le riforme e per “sponsorizzare” il cambio di format della A. Ora la frattura è netta e gli schieramenti delineati: visto che il Napoli, la Lazio e la Fiorentina, che le quattro big speravano di portare dalla loro parte, hanno scelto di restare a 20"