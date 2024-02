Riforma calcio italiano, la proposta dei club sul Salary Cap in Italia

Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle proposte portate dai club alla FIGC in un incontro con Gravina:

"La proposta più interessante ha il sapore di un’autocritica. Il campionato da 4,6 miliardi di debiti vuole un salary cap: un tetto alle spese sul modello spagnolo, che impedisca di sostenere stipendi eccessivi in rapporto al fatturato del club. In pratica: prima fai quadrare i conti, poi compri. Con blocco dei tesseramenti — e quindi del mercato — per chi è inadempiente".