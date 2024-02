Riforma calcio italiano, l'attacco di Tuttosport: in minoranza quattro club che producono il 50% di fatturato e hanno il 75% dei tifosi in Italia!

Ultime notizie Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport boccia l'idea di riforma del calcio italiano presentata da 16 club su 20 di Serie A, con l'astensione di Juventus, Inter, Milan e Roma ma non del Napoli.

"È curioso che la Serie A intimi alla Figc di voler comandare, in sfregio alla democrazia, perché «mantiene il calcio italiano», per poi applicare i più rigorosi principi democratici mettendo in minoranza le quattro squadre che, da sole, producono il 50% del fatturato della Lega (Juve, Inter, Milan e Roma) e rappresentino il 75% dei tifosi italiani. Che è un po’ fare i ricchi con i soldi degli altri. È curioso che la Serie A stili un documento per riformare il calcio e lo indirizzi al Governo, snobbando la Figc (che, tra l’altro, non l’ha presa benissimo com’era ovvio pensare). È curioso che quando si parla di Superlega, ci siano presidenti pronti a stracciarsi le vesti contro il «calcio dei ricchi» e a difesa del «calcio di tutti» e poi si minacci di fare come la Premier, abbandonando il calcio italiano (senza, evidentemente, sapere bene come funziona la Premier). Il calcio italiano, in realtà, non vuole riformarsi. Chi è che ci guadagna a tenere tutto com’è?"