Rifondazione Napoli, scelto il nuovo Giuntoli: fu già stato accostato

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e non solo. C'è aria di rivoluzione in ogni settore per il club di De Laurentiis ed ecco che spunta il nome per il mercato del Napoli dei prossimi anni.

Nuovo direttore sportivo Napoli: la scelta

Napoli - Rifondazione ovunque per il Napoli che è pronto a cambiare tutto anche in società. Sul fronte dirigenziale, infatti, come spiega il Corriere dello Sport, torna di moda il nome di Pietro Accardi come prossimo direttore sportivo, attualmente ricopre quel ruolo nell’Empoli.

Accardi è già stato in orbita azzurra un’estate fa, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. L’attuale ds Meluso difficilmente resterà, anche se la storia è tutta da scrivere e all’orizzonte potrebbe profilarsi uno staff allargato, e così De Laurentiis ha riaperto anche il libro delle figure di collegamento tra la società e l’area tecnica, il mercato e il campo. E lo spogliatoio.



Accardi è un direttore sportivo che ha scoperto nomi di livello come Vicario, Provedel, Baldanzi, Fazzini, Junior Traore, Krunic, Bennacer, Asllani e anche Giovanni Di Lorenzo, oggi capitano del Napoli e alfiere della Nazionale di Spalletti. I giovani sono il suo pane. E il fiuto è indiscutibile.

Altri candidati sono Sean Sogliano, 53 anni, direttore del Verona ed ex difensore del Napoli nel 2003-2004. Frederic Massara, 55 anni, e Ciro Polito, 44 anni e ds del Bari di Adl dal 2021.