Rifondazione Napoli, per l'attacco Orsolini o Luvumbo

Napoli - Il Napoli è pronto a rifondare la squadra e anche in attacco ci saranno dei cambiamenti con delle cessioni e dei nuovi acquisti che andranno a migliorare la rosa. Si punta su giocatori che piacciono come Orsolini e Luvumbo. Il primo non sarà facile portarlo via dal Bologna. Il secondo, invece, con il Cagliari dipenderà tutto dalla salvezza.