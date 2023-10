Rifiuto inatteso di Conte in un vertice telefonico: ADL ingoia amaro, era sicuro di convincerlo

Napoli - Brutto il rifiuto incassato da De Laurentiis con Antonio Conte che ha detto 'no' al Napoli per la panchina azzurra. L'ex allenatore di Tottenham e Inter ha deciso di restare vicino alla propria famiglia.

Conte Napoli: rifiuto a telefono

Il Mattino analizza la questione, ribadendo come sia stato inatteso il rifiuto di Antonio Conte, altrimenti non si sarebbe spinto così oltre nel giudizio negativo su Garcia. L'ex Tottenham lo ha detto ieri pomeriggio al patron azzurro, con cui ha avuto un vertice telefonico, sottolineando la sua voglia di stare in famiglia, della necessità di godersi "un anno sabbatico" per davvero, perché il troppo stress accumulato a Londra negli ultimi tempi lo ha convinto che sia questa la cosa giusta da fare.