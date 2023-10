Rifinitura e ritiro pre gara, Garcia si affida anche alla scaramanzia: il retroscena

Calcio Napoli - C'è anche un po' di scaramanzia da parte di Rudi Garcia come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il Napoli svolgerà infatti la rifinitura allo stadio Maradona e poi non ci sarà alcun ritiro pre partita con la squadra che si ritroverà domattina in un hotel a Pozzuoli.

Ritiro pre gara Napoli Fiorentina

