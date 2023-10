Rientro Osimhen: è lo stesso infortunio dello scorso anno, ecco quanto rimase fuori

Napoli - Arrivano nuove notizie e retroscena in casa Napoli con Osimhen che si è infortunato in Nazionale con la Nigeria per un problema muscolare. Lo stesso infortunio del 2022 quando si fece male col Liverpool.

Svelati i tempi di recupero di Osimhen dello scorso anno, che rimase fuori per ben 32 giorni quando si procurò lo stesso tipo di infortunio nella stagione 2022/23. Garcia è stato informato in tempo reale e nel caso dovesse restare fuori anche questa volta per circa 30 giorni tornerà direttamente per Atalanta o Real Madrid a fine mese di novembre.