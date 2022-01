Rientro in campo Osimhen, Repubblica: difficile possa esserci già con il Bologna. Probabile convocazione nel derby

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni di Victor Osimhen e sul suo possibile rientro in campo:

"La vera buona notizia per l’attaccante africano potrebbe arrivare però nella giornata di oggi. Ad attenderlo ci sono infatti una Tac di controllo e la visita del chirurgo che ha operato il numero 9 azzurro alla fine di novembre, in seguito alla doppia frattura dello zigomo e dell’orbita oculare subita contro l’Inter a San Siro. La calcificazione ossea dovrebbe essere ormai a buon punto e il giocatore spera di avere il via libera per rimettersi nel giro di un paio di settimane a disposizione di Spalletti, strappando la convocazione per la trasferta di lunedì 17 a Bologna (molto difficile) o più probabilmente per il derby del 23 gennaio al Maradona contro la Salernitana: alla vigilia della sosta".