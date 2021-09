Ricorso Osimhen, domani il verdetto! Tuttosport racconta la strategia del Napoli

Ultime notizie Napoli - È atteso per domani il verdetto sul ricorso del Napoli contro la squalifica di Osimhen per due turni. La Corte d’Appello ha fissato l’udienza in cui l’avvocato Grassani illustrerà le 22 pagine di memoria in difesa dell’attaccante che potrebbe depositare un video (domani giocherà con la Nigeria per le qualificazioni mondiali). Ne parla Tuttosport.

"Lo staff legale del Napoli ha chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano. Nel ricorso è stata allegata una decina di fermo-immagine del contatto tra Osimhen e Heymans. Per il giudice sportivo Mastrandrea , il nigeriano avrebbe «colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco». Per Grassani quella di Osimhen è stata una manata per divincolarsi e collocarsi in una posizione migliore e con il pallone giocabile"