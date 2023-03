Ricorso Juve -15, CorSport: i 5 punti che potrebbero annullare la penalizzazione

Calcio Napoli - Sono ben 5 i punti sui quali la Juventus punterà per avere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello che ha dato ai binaconeri una penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. il Corriere dello Sport questa mattina svela la strategia dei legali della Juve davanti al Collegio di Garanzia del Coni:

"Ma soprattutto per diverse altre motivazioni, riassumibili in quattro punti: l’inammissibilità della revocazione della sentenza di assoluzione per mancanza di fatti nuovi e decisivi; la violazione dei principi di contraddittorio e l’impossibilità di difendersi; l’indefinibilità del concetto di plusvalenza fittizia; la mancanza di motivazioni sulla quantificazione della pena applicata"