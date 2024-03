Ricavi Champions, nessuno ha guadagnato più del Napoli: accumulata una riserva di 147 milioni!

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno un riassunto dei ricavi Champions ottenuti dalla SSC Napoli fino all'eliminazione contro il Barcellona di martedì sera. La buona notizia è che il Napoli è il club che ha ottenuto più ricavi di tutti tra le squadre italiane in Europa.

Su un totale di 244 milioni di euro ai club italiani, la SSC Napoli ha incassato 69,39 milioni di euro, più di Inter, Lazio e Milan. Un risultato raggiunto grazie al ranking storico più alto tra le squadre italiane e dalla prima quota di markeet pool, cioè dei ricavi provenienti dai diritti tv. A queste cifre si aggiungono quelle del bonus partecipazione più i soldi assegnati per ogni partita giocata.

Rinconfermarsi però è fondamentale. Perso il Mondiale per Club, la SSC Napoli vuole assolutamente conquistarsi un posto nella prossima Champions. Anche perché c'è da risollevare il bilancio del Napoli. Scrive il Corriere del Mezzogiorno a tal proposito:

Nonostante il Napoli abbia una riserva di 147 milioni, come dichiarato dallo stesso presidente De Laurentiis, dovrà comunque operare sul mercato per far quadrare il bilancio e non far il passo più lungo della gamba.