Ricaduta Juan Jesus: resterà fuori altre 2 settimane

Napoli - Il Napoli non vive un momento felice per quanto riguarda gli infortuni. C'è un altro giocatore che si è fatto male nuovamente. Una ricaduta dell'ultimo infortunio procurato per Juan Jesus secondo Il Mattino, di sicuro sarà indisponibile per almeno altre due settimane. Se tutto andrà per il verso giusto, perché poi non si può mai prendere sotto gamba un problema di natura muscolare.