Napoli - Non ci saranno ribaltoni dal punto di vista tattico contro il Cagliari. Lo scrive Il Mattino che sottolinea la volontà di Antonio Conte di riconfermare in blocco il sistema di gioco 3-4-2-1. La novità più importante in terra sarda sarà rappresentata da Romelu Lukaku al centro dell'attacco. Non ci sono invece allarmi per Kvaratskhelia che ha rassicurato lo staff medico degli azzurri sulle sue condizioni fisiche.