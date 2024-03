Retroscena Zielinski: De Laurentiis chiese 35 milioni a Lotito la scorsa estate, la ricostruzione

Calciomercato Napoli - La Lazio ha trattato Piotr Zielinski nella sessione estiva dello scorso mercato. Il polacco era uno dei nomi che Maurizio Sarri chiese proprio a Lotito per rinforzare il centrocampo. Il Napoli a quei tempi sparò una cifra praticamente quasi folle per un calciatore che sarebbe poi andato a scadenza. Non a caso, oggi Zielinski è di fatto un promesso sposo dell'Inter.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alla trattativa sfumata tra Napoli e lazio per Zielinski questa estate:

"Per Zielinski il Napoli aveva chiesto la stessa cifra: 35 milioni per un giocatore in scadenza, finito all’Inter a zero. In più Lotito aveva dovuto prendere atto della richiesta di ingaggio del centrocampista polacco, quantificata in 4,5 milioni. «Fosse per me farei spendere anche un miliardo e mezzo sul mercato», è stata una delle battute più ricorrenti fatte da Sarri ogni volta che veniva interpellato sul tema rinforzi. «Il mercato? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra C e D», aveva detto a Firenze, riprendendo un vecchio slogan di inizio stagione (al tempo si parlava di richiesta “A” e di giocatore “X” e “Y”). Per “A” ha sempre inteso Berardi e Zielinski".