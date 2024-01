Retroscena Zerbin, Tuttosport: Mazzarri oggi lo avrebbe fatto giocare mezzala se non fosse andato subito al Monza

Calciomercato Napoli - La cessione in prestito di Alessio Zerbin al Monza ha colto di sorpresa anche Mazzarri si legge questa mattina su Tuttosport. il tecnico si aspettava di averlo a disposizione per Lazio-Napoli prima che andasse in Brianza ed invece non è stato così:

"Oltre a Zerbin, ceduto al Monza in prestito nel corso della settimana appena trascorsa, privando così il coach toscano del calciatore che aveva recuperato e motivato, tanto che aveva già previsto di metterlo in campo oggi contro la Lazio, nel ruolo di mezzala destra".