Retroscena Zazzaroni: "Ho avuto modo di confrontarmi con Calzona: c'è un discorso che mi ha colpito molto"

Napoli - Nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni parla del Napoli ed in particolare dell'allenatore Francesco Calzona. Il giornalista riporta un dialogo avuto con l'attuale guida tecnica del club del presidente De Laurentiis elogiandone le qualità che in questo momento stanno tenendo a galla la squadra dopo un periodo molto complicato vissuto tra Mazzarri e Garcia.

Ecco cosa ha scritto Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport:

"Ho avuto modo di confrontarmi con Calzona e devo dire che ne ho percepito immediatamente l’intelligenza, la competenza e la sensibilità umana. Non riesco ancora a chiamarlo Ciccio perché anche la confidenza ha i suoi tempi. Un giorno disse una cosa che mi colpì, una cosa davvero insolita, relativa al primo e unico anno in cui ha fatto parte del Napoli di Spalletti, pur non lavorando mai sul campo.

«Mi sono detto: già che ci sono, lo studio da fuori. Quell’anno non l’ho buttato, anzi, lo considero di notevolissima importanza per la mia formazione. Sono riuscito a sfruttare al meglio un periodo di semi-disoccupazione. E mi sono reso conto che Spalletti possiede una qualità rara: al di là delle eccezionali capacità sul campo, riesce a adattarsi a ogni situazione e allena tutti, dal centravanti all’ultimo degli impiegati»".