Retroscena Zaniolo-Tonali: cancellata un'intervista tv, i due incrociano Spalletti

Ultime notizie Napoli - A Coverciano ci sono invece due agenti di polizia con un avviso di garanzia per Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali che sarebbero coinvolti in un caso di scommesse come quello che riguarda Nicolò Fagioli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Che qualcosa dovesse succedere era quindi nell’aria. Un segnale poteva essere l’annullamento dell’intervista di Tonali con la Rai. L’appuntamento è alle sedici per l’allenamento. Spalletti convoca la squadra per caricarla, si sentono le urla di incitamento. Zaniolo è sorridente, qualcuno dice d’aver visto Tonali più turbato. Gli agenti bussano al cancello di Coverciano. Tonali e Zaniolo sono iscritti nel registro degli indagati per scommesse illegali online, pare anche sulla loro squadra. Sono attesi a cena, ma non hanno tutta questa voglia di mangiare. Di sicuro i due incrociano Spalletti e scambiano due parole con lui”