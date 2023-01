Retroscena Vialli-Napoli, Ferlaino lo acquistò per 15 miliardi nel 1987 ma Gianluca scelse di restare a Genova

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport racconta quando il Napoli di Corrado Ferlaino aveva praticamente preso Gianluca Vialli dalla Sampdoria per 15 miliardi di lire. L'affare tra i presidente venne definito ma l'attaccante alla fine scelse di restare a Genova.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Ferlaino, dopo avere vinto lo scudetto, avrebbe voluto Vialli (23 anni) al fianco di Maradona e, con Giordano e Careca, sai che musica! C’era quasi riuscito. Amico di Mantovani, che soleva venire a Positano d’estate, l’Ingegnere l’ospitò sul suo yacht, “Double G”, navigando verso Li Galli. Era un giorno di giugno del 1987. Mantovani era pronto a cedere Vialli per 15 miliardi. « I o ti do Vialli, ma tu mi daresti Maradona? » disse il petroliere. « Mai » rispose Ferlaino. Sullo yacht, i due presidenti firmarono il trasferimento del giocatore. Ma Vialli non volle staccarsi da Genova. « E allora strappai il contratto » ricorda Ferlaino che poi prese dalla Samp Luca Fusi per 5,8 miliardi e Renato Buso per 3,5"